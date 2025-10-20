Tajna za savršeno ukiseljen kupus: Uz ovaj dodatak biće hrskav, zlatan i dugotrajan

Kiseli kupus je prirodni izvor dragocenih vitamina i minerala koji jačaju organizam tokom hladnih meseci.

S razlogom ga nazivaju superhranom, jer obiluje brojnim vitaminima, posebno vitaminom C. Pored toga, sadrži i vitamine A1, B1, B2, B3, B6, B12, K i E, a bogat je i mineralima kao što su kalcijum, fosfor, kalijum, magnezijum i gvožđe.

Redovno konzumiranje doprinosi jačanju imuniteta, poboljšava varenje i pomaže organizmu da se lakše izbori sa zimskim infekcijama.

Ako kiselite kupus kod kuće, korisno je znati nekoliko jednostavnih trikova koji mogu poboljšati ukus, ali i sprečiti kvarenje.

Ren je, na primer, pravi saveznik u ovom procesu – ubrzava fermentaciju, sprečava kvarenje i daje kupusu osvežavajuću notu.

Ukoliko želite da vaš kiseli kupus poprimi zlatnožutu boju, u bure dodajte šaku kukuruza. Ljubitelji pikantnijih ukusa mogu ubaciti i ljutu papriku, dok lovorov list daje prijatan, aromatičan šmek.

Praktičan savet je da u bure dodate i kese sa iseckanim i posoljenim kupusom. One treba da budu probušene kako bi mogla da cirkuliše slana voda. Zatim se kese uguraju između glavica kupusa i popune praznine. Na taj način iz istog bureta dobijate i glavice i ukusan ribanac – savršen dodatak zimskim jelima.

Zajecaronline/Najzena.alo/N.B.

