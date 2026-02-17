Izdvajamo Vesti zanimljivosti

Tajna vazdušaste gibanice: Preliv koji je čini mekanom kao duša

17.02.2026.
foto:Pixabay

Kako bi svaka pita koju pravite bila vazdušasta i mekana, koristite preliv kao pekari. Jedan pekar je otkrio recept za univerzalan preliv koji u pekari koriste za sve vrste pita, i slane i slatke. Zahvaljujući tom prelivu, sve pite u pekarama su vazdušaste, sočne i mekane.

Evo recepta za preliv:

Sastojci:

  • 1 suvi kvasac
  • 2 šolje mleka
  • 1 šolja ulja
  • 7 kašika brašna
  • so ili šećer (u zavisnosti od toga da li pravite slatku ili slanu pitu)

Priprema:

Sve sastojke pomešajte u činiji, dobro ih sjedinite. Svaku koru premažite prvo ovom smesom, pa je nafilujte na uobičajen način pripremljenim filom koji ide po vašem receptu. Ostatak preliva sipajte preko gotove pite i ostavite da pre pečenja odstoji 1,5 sat. Kada je ispečete, pita će biti sočna i vazdušasta.

Zajecaronline/Najzena.alo.rs/N.B.

