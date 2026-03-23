Tajna bogatog roda: Posadite ovu biljku uz paradajz i zaštitite ga od štetočina

Ako želite bogat i zdrav rod paradajza, važno je pravilno kombinovanje biljaka u bašti.

Jedan od najefikasnijih trikova iskusnih baštovana jeste sadnja biljaka koje prirodno štite paradajz i podstiču njegov rast.

Prirodna zaštita

Paradajz i bosiljak čine savršen par, ne samo u kuhinji već i u bašti. Bosiljak pomaže u odbijanju štetočina koje napadaju paradajz, povećava otpornost biljke na bolesti i može značajno poboljšati prinos.

Preporučuje se da pored svake sadnice paradajza posadite do tri sadnice bosiljka. Redovno orezivanje vrhova bosiljka podstiče njegovo grananje i sprečava prerano cvetanje, čime se dodatno povećava njegova efikasnost u zaštiti paradajza.

Još biljaka koje pomažu

Osim bosiljka, postoje i druge biljke koje pozitivno utiču na rast paradajza:

Neven – deluje kao prirodna zaštita od štetočina i poboljšava zdravlje biljke

Beli luk – efikasno odbija crvenog pauka

Niski pasulj i grašak – obogaćuju zemljište azotom i deluju kao prirodno đubrivo

Šargarepa – može podstaći rast, ali se preporučuje oprez pri sadnji

Ovo izbegavati

Visoki pasulj i grašak nisu dobar izbor za sadnju pored paradajza, jer mogu da se zapletu oko biljke i uguše njen rast.

Zajecaronline.com/Najzena.alo.rs/ N.B

