Vučić poslao snažnu poruku

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas otvaranju Međunarodnog foruma studenata “Sloboda i suverenost naroda u 21. veku”.

– Republika Srbija daje 12 puta više stipendija nego ranije. Ponosan sam na to što je naša zemlja bez mržnje prema onima koji drugačije izgledaju i drugačije misle. Ponosan sam na to što ste vi mladi ljudi iz drugih zemalja uvek prestavljali most između Srbije. I tih drugih delova sveta. Ponosan sam na to što za ralizliku od mnogih zemalja, mi ne smatramo da je samo važno graditi odnose. I sa Briselom, Vašingtonom i Moskvom, već i sa zemljama koje nisu tako bogate na međunarodnoj sceni.

– U nekoliko reči želim da vam kažem nešto što sam, kao politički veteran. Primetio i što vam može biti od koristi. U savremenom svetu, donedavno su se svi pozivali na nekakvo pravo i na nekakav princip. Čak i kada su ih svesno kršili, postojala je makar moralna obaveza da svoje akcije napade na neku zemlju. Ili bilo kakvu protivpravnu akciju na međunarodnom planu opravdaju.

– Počev od 1999. godine, Srbija je bila primer toga, odnosno saveznica u tadašnjoj Jugoslaviji. U tom trenutku, pre 7 ili više zemalja je napalo suverenu zemlju. Ali to nije snažno odjeknulo u svetu zato što je takozvani liberalni svet. Odnosno zapadna hemisfera, bila toliko dominantna da niko nije mogao ni da se čuje ni da pomisli da će im se to jednog dana vratiti kao bumerang.

Predsednik Srbije danas na otvaranju Međunarodnog foruma studenata

– Ono što je lošije danas, 26 godina kasnije, jeste da više ne postoji nikakvo opravdanje. Danas više nema ni pokušaja pravdanja. Niko se više ni ne trudi da vam nešto objasni. Jeste li primetili da ne postoje objašnjenja zašto je neko nekoga bombardovao, zašto je neko napao neku suverenu zemlju?

Više se čak ni ne trude da to objasne pravnim, pa ni moralnim razlozima već isključivo političko-interesnim. Kažu: “Nama se ne sviđa što oni imaju nešto što mi nemamo, pa smo zato izvršili brutalno kršenje međunarodnog prava i poretka.”

– Mi predstavljamo zemlje koje nemaju moć. A moć zapamtite tu rečenicu, ja sam je zapamtio još na fakultetu i nosim je do danas moć u odnosima između država ne trpi konkurenciju. Uvek želi da pokaže da je moćna, snažna i jača po svaku cenu.

– Moćni među sobom sarađuju, mogu i jedni drugima da pomažu, i da prave blokove kojima će se suprotstavljati onim još moćnijima za koje više ne važe nikakva prava.

