Svi ga koriste, a malo ko zna potrošnju: Istina o struji koju troši air fryer

Ipak, mnogi korisnici se pitaju koliko zapravo košta njegovo korišćenje i koliko električne energije troši ovaj uređaj.

Kolika je potrošnja

Prema podacima sajta za poređenje cena Go Compare, prosečan air fryer troši između 800 i 2000 vati električne energije po satu rada.

To znači da sat korišćenja ovog aparata trenutno košta približno 39 penija. Ako bi se uređaj koristio sat vremena dnevno tokom cele godine, ukupni godišnji trošak iznosio bi oko 141,50 funti.

Međutim, očekuje se da bi trošak uskoro mogao biti manji. Od aprila bi cena električne energije mogla da padne, pa bi sat rada air fryera iznosio oko 35 penija. U tom slučaju godišnji trošak bio bi oko 126,06 funti, što znači da bi korisnici mogli da uštede približno 15,44 funte godišnje, piše Blic Biznis.

Zašto je air fryer ekonomičniji

I pored potrošnje električne energije, air fryer je i dalje znatno ekonomičniji od klasične rerne.

Glavni razlog je to što rerne troše mnogo više energije. Prosečna rerna koristi između 2000 i 5000 vati, što znači da sat njenog rada može da košta oko 49 penija.

Pored toga, air fryer hranu priprema brže, pa uređaj radi kraće i samim tim troši manje struje.

Na primer, zamrznuti pomfrit u rerni se peče oko 20 do 25 minuta, dok u air fryeru može biti gotov za svega 8 do 20 minuta.

Kako smanjiti potrošnju struje

Stručnjaci savetuju da se air fryer koristi samo onoliko koliko je potrebno za pripremu obroka, kao i da se uređaj isključi odmah nakon završetka kuvanja.

Takav način korišćenja može dodatno da smanji potrošnju električne energije i ukupne troškove na računu za struju.

Upravo zbog brže pripreme hrane i manje potrošnje energije, energetski efikasni uređaji poput air fryera sve su popularniji u domaćinstvima.

Zajecaronline/Bizportal/ N.B.

