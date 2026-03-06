SVEŽE JUTRO I TOPLO POPODNE: Sutra pretežno sunčano u Zaječaru

U Srbiji će u subotu, 7. marta jutro biti hladno sa slabim prizemnim mrazem, dok se tokom dana očekuje pretežno sunčano i relativno toplo vreme za prvu dekadu marta, sa temperaturama od minis dva do 20 stepeni, saopštio je danas Republički Hidrometeorološki Zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, na jugu Banata i u donjem Podunavlju, povremeno i jak, istočni i jugoistočni.

Sutra u Zaječaru , očekuje nas delimično sunčano popodne sa promenljivom oblačnošću. Temperatura će se kretati između maksimalnih umerenih 14°C i minimalnih zimskih 2°C.

Toplo vreme za ovo doba godine zadržaće se i u narednih sedam dana.

Zajecaronline.com/tanjug/aladin.info

