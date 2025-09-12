Izdvajamo Sport Vesti

12.09.2025.
Foto: F.S./ATAImages

Svetsko prvenstvo u atletici: Srbiju predstavlja šest takmičara!

Dvadeseto izdanje Svetskog prvenstva u atletici počinje sutra u Tokiju i trajaće do 21. septembra, a Srbiju će predstavljati šest takmičara u pet disciplina.

Za Srbiju će se takmičiti Ivana Španović u troskoku, Angelina Topić u skoku uvis, Adriana Vilagoš i Marija Vučenović u bacanju koplja, Milica Gardašević u skoku udalj i Armin Sinančević u bacanju kugle.

Raspored takmičenja na Svetskom prvenstvu u Tokiju: Armin Sinančević – kvalifikacije 13. septembra u 03.55 časova; Milica Gardašević – kvalifikacije 13. septembra u 11.30 časova; Ivana Španović – kvalifikacije 16. septembra u 12.40. časova

Angelina Topić – kvalifikacije 18. septembra u 12.15 časova; Adriana Vilagoš, Marija Vučenović – kvalifikacije 19. septembra, grupa A u 12.30 časova, grupa B u 14.00 časova.

