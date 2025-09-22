Bezbednost Društvo Izdvajamo Vesti

Svetski dan podizanja svesti o prevenciji padova

22.09.2025.
Svake godine padovi izazivaju preko 684.000 smrtnih ishoda širom sveta, čime predstavljaju drugi vodeći uzrok smrti od nenamernih povreda na planeti, posle saobraćajnih nesreća, a ujedno su i najčešći način nefatalnog povređivanja budući da svaka druga povreda nastaje usled pada, poručili su iz Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd povodom Svetskog dana podizanja svesti o prevenciji padova koji se obeležava 22. septembra.

Navode da se svakog 22. septembra obeležava taj svetski dan kako bi se skrenula pažnja javnosti na rizike i posledice padova, ali i na značaj i mogućnosti njihove prevencije.

Osim toga, padovi predstavljaju jedan od vodećih uzroka povreda koji često rezultiraju posetama hitnim službama, a kod starijih osoba mogu izazvati ozbiljne posledice, poput preloma kuka i povreda glave, koje mogu imati i fatalan ishod.

