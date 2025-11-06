SVET U KLIMATSKOJ KRIZI: Tri najtoplije godine zaredom!

Ujedinjene nacije saopštile su danas da su 2023, 2024. i 2025. godina tri najtoplije ikada zabeležene, što pokazuje da je svet sada duboko u klimatskoj krizi.

Kako je navela Svetska meteorološka organizacija UN (WMO), ograničavanje globalnog zagrevanja na cilj Pariskog sporazuma od 1,5 stepeni celzijusa iznad predindustrijskog nivoa sada je praktično nemoguće.

Ta tvrdnja slaže se sa ocenom generalnog sekretara UN Antonija Gutereša i Programa UN za životnu sredinu, koji su prošle nedelje rekli da je taj cilj sada nedostižan.

SVET U KLIMATSKOJ KRIZI

“Neviđeni niz visokih temperatura, u kombinaciji sa prošlogodišnjim rekordnim povećanjem nivoa gasova staklene bašte, jasno pokazuje da će biti praktično nemoguće ograničiti globalno zagrevanje na 1,5 stepeni celzijusa u narednih nekoliko godina bez privremenog prekoračenja ovog cilja”, rekla je Selest Saulo, generalna sekretarka WMO.

Prema njenim rečima, moguće je vratiti temperature na 1,5 stepeni Celzijusa do kraja veka.

“To bi zahtevalo usisavanje ugljen-dioksida iz atmosfere, uzgoj novih šuma i korišćenje tehnologije za uklanjanje i zakopavanje ugljen-dioksida”, navela je ona.

WMO je u oktobru izvestila da je nivo ugljen-dioksida u atmosferi 2024. godine rekordno porastao i dostigao novi maksimum.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Legenda domaće muzičke scene, Miroslav Ilić , nastupio je prethodne godine 10. i 11. decembra pred publikom u Plavoj dvorani. Gde je, osim što je slavio pedeset godina uspešne karijere, obeležio i svoj rođendan.

Oba koncerta, koja su apsolutno bila rasprodata. Dokaz su veličine ovog neponovljivog pevača, čija muzika i danas vlada scenom. A publika je imala priliku da uživa u pesmama koje su zauvek postale evergreeni naših prostora.