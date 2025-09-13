Društvo Izdvajamo Kultura Manifestacija Religija Vesti

Svečano zatvaranje Festivala hrišćanske kulture

13.09.2025.
foto:eparhija-timocka.org

Svečano zatvaranje Festivala hrišćanske kulture

U petak 12. septembra 2025. u Sabornom hramu u Zaječaru održano je svečano zatvaranje Festivala hrišćanske kulture, koji je tokom proteklih dana potvrdio da hrišćanska kultura nije samo deo prošlosti, već živa i nadahnjujuća stvarnost.

Festival je okupio brojne poštovaoce umetnosti i duhovnosti, a svaka pesma, reč i slika bili su podsećanje da vera rađa lepotu i zajedništvo.

Prema rečima organizatora, želja je da radost i snaga koje su svi zajedno delili ne ostanu samo uspomena, već nadahnuće za dalje svedočenje vere kroz dobrotu, stvaralaštvo i zajedništvo.

Zajecaronline/fb/Eparhija timočka/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na InstagramuFacebookThreadsBudite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

foto: plakat

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…

Preporučujemo:

Dodaj komentar