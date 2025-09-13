Svečano zatvaranje Festivala hrišćanske kulture

U petak 12. septembra 2025. u Sabornom hramu u Zaječaru održano je svečano zatvaranje Festivala hrišćanske kulture, koji je tokom proteklih dana potvrdio da hrišćanska kultura nije samo deo prošlosti, već živa i nadahnjujuća stvarnost.

Festival je okupio brojne poštovaoce umetnosti i duhovnosti, a svaka pesma, reč i slika bili su podsećanje da vera rađa lepotu i zajedništvo.

Prema rečima organizatora, želja je da radost i snaga koje su svi zajedno delili ne ostanu samo uspomena, već nadahnuće za dalje svedočenje vere kroz dobrotu, stvaralaštvo i zajedništvo.

Zajecaronline/fb/Eparhija timočka/N.B.

