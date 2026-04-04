Svečano otvaranje izložbe radova u okviru 1. Bijenala male plastike u Boljevcu

U Maloj sali Kulturno-obrazovnog centra u Boljevcu, u ponedeljak 6. aprila od 19 sati, zakazano je svečano otvaranje izložbe radova u okviru 1. Bijenala male plastike ”Ljubinka Savić Grasi”.

Na izložbi će biti predstavljeni radovi 48 umetnika iz Srbije, učesnika Bijenala, kao i radovi troje umetnika po pozivu Organizatora – Miroljuba Stamenkovića, Jelene Jovšić i Davora Dukića. Izložene medalje, sitna plastika i skulpture malih dimenzija (do 30 centimetara), u postavci Valentine Dobrić, biće dostupni publici u naredna dva meseca, saopšteno je u objavi KOC Boljevac.

Zajecaronline/N.B

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!