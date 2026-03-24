Svečana akademija u Kotlujevcu: Obeležena 27. godišnjica NATO agresije

Danas je u Centru za kulturu u naselju Kotlujevac održana svečana akademija povodom 27 godina od NATO agresije i početka bombardovanja SRJ, u organizaciji Udruženja veterana PJP Srbije i veterana iz Timočke krajine.

Dodeljene su i zahvalnice pojedinim pravnim i poslovnim subjektima koji su dali značajan doprinos radu Udruženja veterana Posebne jedinice policije u Zaječaru.

Program je obuhvatio i predstavu „Da se ne zaboravi“, koju su izveli učenici Gimnazije i Medicinske škole.

Podsetimo, u Zaječaru obeležavanje godišnjice NATO agresije započeto je jutros u 10 časova polaganjem venaca na spomen-obeležje ispred zgrade PU Zaječar.

Zajecaronline.com/N.B.

ACA LUKAS U BEOGRADSKOJ ARENI

Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.