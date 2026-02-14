Društvo Izdvajamo Vesti

14.02.2026.
foto: Pixabay

Sve više naših medicinskih radnika vraća se iz inostranstva u Srbiju!

 Ministarstvo zdravlja saopštilo je da je, u okviru programa Kancelarije za saradnju sa dijasporom, uručilo ugovore o radu novoj grupi zdravstvenih radnika koji su se nakon rada u inostranstvu vratili u Srbiju, nastavljajući trend povratka medicinskog kadra u domaći zdravstveni sistem.

Medicinska sestra Aleksandra Simić će nakon boravka i rada u Švedskoj raditi u Boru, dok iz Nemačke u Dom zdravlja Novi Pazar dolazi medicinska sestra Aiša Izberović.

Iz Nemačke se vratio i medicinski tehničar Vladan Mladenović, koji će rad nastaviti u Nišu, kao i medicinska sestra Zlatka Nisić, koja je angažovana u Zdravstvenom centru Gnjilane.

Zajecaronline.com/Tanjug/N.B

