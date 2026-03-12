„Sve sam zadovoljniji odabirom kandidata“- Miroslav Ilić stigao na snimanje „Hype Zvezda“

Danas se održava snimanje naj­spektakularnijeg muzičkog takmičenja „Hype Zvezde„, a na snimanje je stigao i Miroslav Ilić.

Miroslav je za Hype TV otkrio kako je danas.

– Dobro je zlato i mogu ti reći da sam sve zadovoljniji odabirom ovih kandidata, ima stvarno dobre dece.

A onda je otkrio da li mu je teško s obzirom da svaku emisiju treba suziti krug, kao i da li je teško odlučiti koji kandidat prolazi dalje, a koji ide u baraž.

– Nije, nije tu bilo nekih velikih nadmudrivanja, preglasavanja oko jednog kandidata ali ja sam bio nadglasan, ali dobro. Nema tu dogovora, ja sam bio nadglasan, prihvatio sam tako i to je to – rekao je Miroslav.

Zajecaronline/Hypetv.rs

