SVE JE SPREMNO ZA SUPERLIGU SRBIJE! Derbi između Partizana i Zvezde u subotu u Humskoj

U naredna tri dana na programu su mečevi devetog kola fudbalske Superlige Srbije, a u centru pažnje biće 177. večiti derbi između Partizana i Crvene zvezde, koji će biti odigran u subotu na stadionu u Humskoj.

SVE JE SPREMNO ZA SUPERLIGU SRBIJE!

Prvi meč devetog kola SLS na programu je sutra od 19 časova u Kruševcu, a sastaće se Napredak i Radnik.

U subotu od 15 sati u Kragujevcu će igrati Radnički 1923 i Spartak, a od 17.30 časova će se sastati Novi Pazar i Vojvodina.

Fudbaleri Partizana i Crvene zvezde odigraće u subotu od 19 časova na stadionu u Humskoj 177. „večiti derbi“. Partizan je prvi na tabeli SLS sa 19 bodova iz sedam mečeva, dok je Crvena zvezda druga sa 18 iz šest utakmica.

U subotu će biti odigran još jedan duel devetog kola SLS, a u Pančevu će se od 19.30 časova sastati Železničar i OFK Beograd.

Preostala tri meča devetog kola SLS na programu su u nedelju, a igraće: IMT – Radnički Niš (17), Čukarički – TSC (18) i Mladost – Javor (18.45).

Zajecaronline/Hypetv/tanjug/N.B.

