Sve je spremno za spektakl: Vesna Zmijanac u Areni 14. i 15. maja!

Muzička diva Vesna Zmijanac uveliko sprema spektakl za pamćenje u Beogradskoj Areni. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 14. i 15. maja 2026. godine, sa početkom u 20.30 časova.

Ovaj koncert biće svečana proslava njene bogate muzičke karijere koja traje punih 50 godina, a Hype produkcija već uveliko priprema produkcijski nivo koji nadmašuje sve što je dosad rađeno.

Najsavremenija scenografija, impresivni vizuelni efekti, orkestar pod dirigentskom palicom vrhunskih muzičara i iznenađenja koja se kriju za 14. i 15. maj samo su delić onoga što publiku očekuje.

Zabeležite 14. i 15. maj 2026. Beogradska Arena.

Ulaznice su dostupne na sajtu ticket.rs, a organizatori obećavaju nezaboravno veče za sve ljubitelje domaće muzike.

Zajecaronline/Hypetv

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!