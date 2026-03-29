Sva biračka mesta na izborima za odbornike gradske opštine Sevojno otvorena u 7 časova

ACA LUKAS U BEOGRADSKOJ ARENI

Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.

Publika će imati priliku da uživa u svim hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade!

Očekuje se spektakularna scenografija Izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.

Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.

KONCERT LEPE LUKIĆ U SAVA CENTRU

Legenda narodne muzike Lepa Lukić sprema spektakl za pamćenje u Sava Centru. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 16. aprila 2026. godine sa početkom u 20.00 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.

Lepa će pred svoju publiku izaći 16. aprila 2026. godine, a tada će Plava dvorana Sava Centra da sija najsjajnije.Hype produkcija planira produkcijski nivo koji nadmašuje sve što je dosad rađeno. Publika koja je željna dobre pesme sigurno će uživati u najlepšim pesmama i najvećim hitovima!