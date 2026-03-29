Izdvajamo Politika Vesti

Sva biračka mesta na izborima za odbornike gradske opštine Sevojno otvorena u 7 časova

29.03.2026.
FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIC/ bg

Sva biračka mesta na izborima za odbornike gradske opštine Sevojno otvorena su jutros u 7 časova i prema informacijama iz Opštinske izborne komisije, glasanje za sada protiče bez problema.

U Sevojnu na pet biračkih mesta pravo glasa ima 5.545 upisanih birača.

Skupština gradske opštine Sevojno ima 19 odbornika.

Na izborima za odbornike Gradske opštine Sevojno učestvuju četiri izborne liste.

Na izborima u Sevojnu učestvuju lista “Aleksandar Vučić – Sevojno, naša porodica”, zatim lista “Milan Stamatović – Avram Ilić predsednik GO Sevojno Zdrava Srbija – Zdravo da pobedi”.

Sva biračka mesta na izborima za odbornike gradske opštine Sevojno otvorena u 7 časova

Na izborima u ovoj gradskoj opštini učestvuju i lista “Ujedinjeni – Sevojno” i lista “Srpski liberali za zeleno Sevojno”.

Lokalni izbori danas se održavaju i u Boru, Smederevskoj Palanci, Kuli, Bajinoj Bašti, Lučanima, Aranđelovcu, Kladovu, Knjaževcu, Majdanpeku.

Izborna tišina traje do 20 časova.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

Preporučujemo:

Dodaj komentar