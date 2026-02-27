SUZE I NEMIR: Ovo će biti najtužniji horoskopski znak u martu!

Mart će za jedan znak Zodijaka doneti emotivni rolerkoster kakav se ne pamti. Dok će mnogi osetiti nalet prolećne energije, pripadnici znaka Rak mogli bi da prolaze kroz period tuge, preispitivanja i pojačane anksioznosti.

Osetljivi i intuitivni, Rakovi sve doživljavaju duboko i lično.

Tokom marta, nagomilane emocije koje su gurali pod tepih mogle bi da isplivaju na površinu. Stare rane, nerazjašnjeni odnosi i neizgovorene reči sada dolaze na naplatu. Mogući su nesporazumi sa partnerom ili članovima porodice, a svaka sitnica delovaće mnogo veće nego što zaista jeste.

Posebno težak može biti osećaj usamljenosti, čak i kada su okruženi ljudima.

Rakovi će imati utisak da ih niko u potpunosti ne razume. Nemir i unutrašnja napetost mogli bi da utiču i na san, pa su mogući umor i pad koncentracije.

Ipak, ovaj period nije kazna

Suze koje će proliti mogu postati okidač za važne odluke. Mart od Rakova traži hrabrost da postave granice, kažu šta ih boli i konačno zatvore poglavlja koja ih emotivno iscrpljuju.

Kraj meseca donosi olakšanje i jasniju sliku budućnosti. Iako će početak marta delovati kao emotivni pakao, upravo iz tog mraka Rak može izaći snažniji, mudriji i spreman za novo poglavlje.

Zajecaronline.com/Najzena.alo.rs/N.B.

