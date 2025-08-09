Žena pokojnog Saše Popovića: ”Nije mi potreban ferari i lambordžini da budem primećena! Prodaću ih!”

Suzana Jovanović o Sašinim automobilima

Suzana Jovanović, udovica Saše Popovića, dala je izjavu za medije povodom teškog perioda koji ju je zadesio u proteklom periodu.

Pevačica, kojoj je bol zbog smrti muža i dalje sveža, dobila je brojna pitanja koje javnost zanima, pa je šokirala odgovorom da je Lepa Brena nijednom nije pozvala posle sahrane.

Pričala je i o imovini – poznato je da je pokojni Popović voleo skupe automobile koje je vozao po gradu, a ona je otkrila da li će ih prodati.

„Za Saletovog života smo zajedno odlučili da prodamo apartmane u Opatiji. Deca uopšte nisu volela da odlaze tamo. Danijel i njegova supruga jesu, ali Aleksandra uopšte nije volela Opatiju. Nas dvoje, on više nego ja… Ja tamo sebi nisam pronašla društvo, on jeste. Išla sam zbog njega, jer sam videla da mu je lepo. Onda smo doneli odluku da nam to ne treba i da ćemo više putovati“, rekla je Suzana.

Suzana Jovanović o Sašinim automobilima

„Automobile, neke sam prodala, neke nisam. Prodaću ih ako to interesuje naciju, jer od dece niko ne vozi te automobile, ne vozim ih ni ja. Deca hoće druge automobile. Bespotrebno mi stoje, samo su rashod. Danas vozim „smarta“, tako da meni ni „ferari“, ni „lambordžini“ nisu potrebni da bih se dokazivala ili bila primećena. Živim za druge stvari koje nemaju cenu – okrenuta sam Bogu i duhovnim vrednostima. Ono što ne može novcem da se kupi, to je za mene najvrednije“, dodala je pevačica za Scandal.

Ona je rekla i kako ništa više ne može da je zaboli, jer se ono najbolnije dogodilo.



