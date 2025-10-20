Sutra u Zaječaru umereno oblačno, temperatura do 15 stepeni

Sutra u Zaječaru umereno oblačno. Duvaće slab, istočni vetar. Minimalna temperatura 7° C, maksimalna dnevna 15° C.

U Srbiji će u utorak, 21. oktobra jutro biti hladno, tokom dana biće malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima, a temperature će se kretati od dva do 20 stepeni, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i jak južni i jugoistočni, uveče i krajem dana na severu i zapadu umereno naoblačenje koje tek ponegde može da uslovi slabu, kratkotrajnu kišu.

Zajecaronline/tanjug/weather2umbrella/N.B.

