Sutra u Zaječaru magla i niže temperature!

U Srbiji će u utorak, 2. decembra naoblačenje koje će ujutru pre podne zahvatiti severne i zapadne, posle podne da se proširi i na ostale predele Srbije, a slaba kiša se uveče i tokom noći očekuje mestimično u zapadnim, centralnim i južnim krajevima, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab istočni i jugoistočni vetar, krajem dana i tokom noći na jugu Banata i donjem Podunavlju u pojačanju, dok će se temperature kretati u rasponu od minus tri do 11 stepeni.

Od petka se ponovo u većini krajeva zemlje očekuju slabe, sporadične padavine, uglavnom u vidu kiše, a slab sneg se očekuje samo na visokim planinama.

Sutra u Zaječaru magla. Duvaće slab, istočni vetar. Minimalna temperatura 0° C, maksimalna dnevna 6° C.

Zajecaronline/Tanjug/weather2umbrella/N.B.

