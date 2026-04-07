Sutra u Srbiji promenljivo oblačno: Uveče moguća kiša u Banatu i na istoku Srbije
U Srbiji će u sredu, 8. aprila, nakon pretežno sunčanog jutra biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, dok se uveče u Banatu i na istoku Srbije ponegde očekuje kratkotrajna kiša, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.
Duvaće slab i umeren vetar, u brdsko-planinskim predelima povremeno i jak, severozapadni, uveče u slabljenju, dok će temperature biti od dva do 16 stepeni.
Sutra u Zaječaru nas očekuje pretežno sunčano vreme sa vedrim nebom. Temperature će se kretati od umerenih 15°C do hladnih 5°C.
U narednih nedelju dana biće promenljivo oblačno i uglavnom suvo vreme, uz mogućnost lokalne kratkotrajne kiše ili pljuska u četvrtak, do subote sa padom temperature, dok se ponovni temperaturni porast očekuje od nedelje.
Zajecaronline.com/tanjug/aladin.info
