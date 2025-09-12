Sutra se obeležava Svetski dan sepse!

Gradski zavod za javno zdravlje saopštio je da se sutra Svetski dan sepse obeležava s ciljem da se poveća svest o tom ozbiljnom i često smrtonosnom stanju.

Navode da rano prepoznavanje i pravovremeno lečenje mogu spasiti milione života, a sepsa nastaje kada organizam reaguje na infekciju tako snažno da dolazi do oštećenja sopstvenih tkiva i organa, a ukoliko se infekcija pogoršava i ako se na vreme ne prepozna i ne leči, može dovesti do septičnog šoka, otkazivanja organa i smrti.

Prema procenama Svetske zdravstvene organizacije sepsa uzrokuje oko 11 miliona smrtnih ishoda godišnje u svetu.

Globalni savez za sepsu podseća da je sepsa odgovorna za svaki peti smrtni slučaj u svetu, ali da ostaje nedovoljno prepoznata i da joj se ne daje dovoljan prioritet u javnom zdravlju.

Osim toga, ovaj savez navodi pet ključnih činjenica i pet hitnih koraka koji treba da se preduzmu kako bi se spasili životi koje odnosi sepsa.

Činjenice su da je sepsa vodeći uzrok smrti u svetu, najugroženiji su najosetljiviji – deca mlađa od pet godina, novorođenčad, trudnice, starije i imunokompromitovane osobe, a većina smrtnih slučajeva prouzokovanih sepsom mogu da se spreče, dok veoma mali broj zemalja ima jasne protokole za sepsu i odgovor na sepsu je ključan za jačanje zdravstvenog sistema i globalnog zdravlja.

Hitne korake koje navode za prevenciju sepse su da je potrebno sepsu postaviti kao prioritet i finansirati nacionalne planove za sepsu, razviti protokole i edukovati zdravstvene radnike, investirati u edukaciju, dijagnostiku i nadzor sepse, povećati svest o sepsi kod zdravstvenih radnika i populacije i sepsu uključiti u planove pripreme za pandemije i vanredne situacije.

Navodi se ukoliko osoba ima slabost, gubitak apetita, groznicu, temperaturu, konfuznost, pospanost, žeđ, otežano ili ubrzano disanje, ubrzan srčani rad, nizak krvni pritisak, slabije mokrenje uz moguću ili dokazanu infekciju neophodno je da se hitno uputi u bolnicu, a kriterijumi na osnovu kojih se postavlja tačna dijagnoza su mnogo širi i ona se potvrđuje u bolnici.

