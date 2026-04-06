Sutra počinju mečevi četvrtfinala Lige šampiona : Real protiv Bajerna, Arsenal gostuje Sportingu

U naredna dva dana biće odigrani prvi mečevi četvrtfinala fudbalske Lige šampiona.

Fudbaleri Reala će sutra od 21 čas u Madridu dočekati Bajern, dok će u isto vreme u Lisabonu igrati Sporting i Arsenal.

Revanš dueli su na programu 15. aprila u Minhenu i Londonu.

Fudbaleri Barselone će u sredu od 21 sat na stadionu “Nou Kamp” dočekati Atletiko Madrid, dok će branilac titule, ekipa Pari Sen Žermena u isto vreme u Parizu ugostiti Liverpul.

Revanš mečevi biće odigrani 14. aprila u Madridu i Liverpulu.

Zajecaronline.com/Tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!