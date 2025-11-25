Sutra počinje Svetsko prvenstvo za rukometašice!
Svetsko prvenstvo za rukometašice počinje u sredu u Holandiji i Nemačkoj, a Srbija će prvi meč na planetarnom šampionatu odigrati sutra od 20.30 časova u Štutgartu protiv selekcije Urugvaja.
Na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu, koje će trajati do 14. decembra, učestvovaće 32 reprezentacije.
Rukometašice Srbije igraće u grupi C u Štutgartu protiv selekcija Nemačke, Islanda i Urugvaja.
Reprezentacija Srbije je na prethodnom SP, koje je održano 2023. godine, osvojila 21. mesto.
U Grupi A (Roterdam) se nalaze Danska, Rumunija, Japan i Hrvatska. U Grupi B (Hertogenboš) igraće Mađarska, Švajcarska, Senegal i Iran, a u grupi D (Trir) biće Crna Gora, Španija, Farska Ostrva i Paragvaj.
Grupu E čine (Roterdam) Holandija, Austrija, Argentina i Egipat, dok će se u grupi F (Hertogenboš) takmičiti Francuska, Poljska, Tunis i Kina.
Sto se tiče grupe G (Štutgart) u njoj biće Švedska, Brazil, Češka i Kuba, dok se u grupi H (Trir) nalaze Norveška, Angola, Južna Koreja i Kazahstan.
Plasman u glavnu fazu SP izboriće po tri najbolje plasirane selekcije iz svake grupe, dok će četvrtoplasirane reprezentacije igrati u Prezident kupu. Druga faza SP biće odigrana u Roterdamu, Dortmundu i Hertogenbošu.
Titulu na kontinentalnom šampionati brani selekcija Francuske, koja je pre dve godine u finalu SP savladala Norvešku rezultatom 31:28.
Zajecaronline/tanjug/N.B.
