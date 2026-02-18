Sutra ovo nikako nemojte preskočiti ako želite mir u kući: Slavimo važan praznik za sve Srbe

Srpska pravoslavna crkva i vernici 19. februar obeležavaju dan Svetog Fotija Carigradskog, jednog od najznačajnijih otaca pravoslavne Crkve. Rođen je u Carigradu u poštovanoj porodici, čiji članovi su se odlikovali verom i službom Crkvi.

Porodično poreklo i rani život

Njegov otac, Sergije, bio je čuvar carskog dvora, a brat Svetog patrijarha Tarasija, koji je predsedavao VII Vaseljenskim Saborom. U vreme cara Teofila, ovoj porodici su ikonoborci oduzeli imanje, mučili ih i progonili, ali vera i predanost Svetog Fotija nisu posustali.

Još od detinjstva Sveti Fotije živeo je monaškim životom, posvećen molitvi i asketskoj disciplini. Ipak, car Mihailo ga je protiv njegove volje postavio za svog prvog savetnika i sekretara, a kasnije i za patrijarha Carigradskog.

Borba za crkveno jedinstvo i očuvanje vere

Sveti Fotije je doživeo nepravdu i političke intrige, na jednom lažnom saboru zbačen je sa patrijaršijskog trona, potom vraćen, a zatim ponovo zbačen. I pored svega, ostao je nepokolebljiv zaštitnik Crkve, posebno od vlastoljublja Rimskog pape, i posvećen očuvanju pravoslavnog Predanja.

Prema predanju, za samo šest dana prošao je sve činove – od svetovnjaka do patrijarha – što svedoči o njegovoj odlučnosti i duhovnoj snazi. Sveti Fotije je živeo u devetom veku, u vremenu kada se Crkva borila za očuvanje poštovanja ikona i predanja sedam vaseljenskih sabora.

Običaji i verovanja

U narodnoj tradiciji ovaj dan se povezuje sa molitvama za zaštitu od duhovnih i životnih iskušenja, a posebno se ističe značaj međusobnog poštovanja i zajedništva koji je Sveti Fotiје branio tokom života.

Vernici veruju da prizivanje imena Svetog Fotija može doneti mir u srcu i čvrstinu u veri. Kao i da njegove molitve pomažu da se očuva jedinstvo Crkve i u porodici.

Ovaj praznik se, iako nema široko rasprostranjenih narodnih običaja kao neki drugi datumi u godini, doživljava kao vreme za molitvu, razmišljanje o unutrašnjem miru i duhovnoj snazi koju je Sveti Fotije simbolizovao tokom svog života i borbe za očuvanje pravoslavnog predanja.

Otac jedinstva Crkve

Sveti Fotije Carigradski često se naziva ocem jedinstva Crkve, jer se neumorno borio za očuvanje vere “jednom predane svetima”. Njegov uticaj bio je ključan i u širenju pravoslavlja među Slovene – vizantijski car Mihailo Treći. U dogovoru sa patrijarhom Fotijem, poslao je braću Konstantina i Metodija da donesu pismenost i veru među Moravskim Slavenima.

Sveti Fotije ostaje primer nepokolebljive vere, hrabrosti i predanosti Crkvi. Njegov život podseća vernike da jedinstvo, poštovanje tradicije i zaštita vere zahtevaju doslednost, strpljenje i odanost duhovnim vrednostima.

