Sutra oblačno sa kišom u Zaječaru, niske temperature i maglovito jutro

Sutra ujutro na severozapadu Vojvodine, u Podrinju, jugozapadnoj, južnoj i istočnoj Srbiji očekuju se mestimično magla i niska oblačnost, koja će se na području Timočke i Negotinske Krajine, kao i po pojedinim kotlinama zadržati veći deo dana, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U ostalim krajevima pre podne će biti malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima, a sredinom dana i posle podne sa jugozapada uslediće prolazno naoblačenje sa slabom kišom, na visokim planinama i sa slabim snegom.

Duvaće slab i umeren vetar, na jugu Banata, u donjem Podunavlju i na planinama povremeno jak, južnih smerova.

Najniža temperatura biće od 0 do 6 stepeni, a najviša od 8 do 14, samo će u Timočkoj Krajini biti hladnije, do 5 stepeni.

Sutra prepodne u Zaječaru oblačno i suvo, popodne oblačno, sa kišom. Duvaće slab, južni vetar. Minimalna temperatura 3° C, maksimalna dnevna 4° C.

U subotu (7. februara) biće oblačno vreme, mestimično sa slabom kišom, a na visokim planinama i sa slabim snegom, samo se na jugu, uz promenljivu oblačnost, očekuju i kraći sunčani intervali.

U nedelju (8. februara) jutro i pre podne biće mestimično maglovito. Kiša će padati uglavnom na jugu Srbije, a na visokim planinama slab sneg. U ostalim krajevima veći deo dana očekuje se suvo vreme.

U ponedeljak (9. februara) uslediće novo naoblačenje sa jugozapada, koje će usloviti mestimično kišu, dok se sneg, osim na planinama, uveče i tokom noći očekuje i u Timočkoj Krajini, gde će doći do stvaranja manjeg snežnog pokrivača.

Vetrovito vreme zadržaće se do kraja perioda (13. februara) uz česta prolazna naoblačenja s kišom, na planinama i u Timočkoj Krajini i sa snegom.

Zajecaronline/tanjug/weather2umbrella/ N.B.

