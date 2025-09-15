Izdvajamo Vesti vreme

Sutra nas očekuje sunčano i toplo vreme, temperatura do 30 stepeni

15.09.2025.
vreme danas
Vreme danas

Sutra nas očekuje sunčano i toplo vreme, temperatura do 30 stepeni

Sutra ujutro po pojedinim kotlinama očekuje se magla, a u toku dana biće pretežno sunčano i toplo uz slab i umeren južni i jugoistočni vetar, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Sredinom dana i posle podne u Vojvodini, a uveče i tokom noći i u ostalim krajevima naoblačenje s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Vetar će biti u skretanju na severozapadni i u pojačanju, u zoni fronta i pljuskova lokalno i sa kratkotrajnim udarima olujne jačine.

Najniža temperatura kretaće se od 7 do 17 stepeni, a najviša od 26 na severu Vojvodine do 33 stepena Celzijusa na jugu i istoku Srbije.

Sutra u Zaječaru prepodne sunčano, popodne sunčano i veoma toplo. Duvaće slab, jugoistočni vetar. Minimalna temperatura 17° C, maksimalna dnevna 30° C.

foto:pixabay

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 23. septembra, u sredu će biti promenljivo oblačno uz prestanak padavina, vetrovito i svežije, a duvaće umeren i jak, u planinskim predelima istočne Srbije povremeno i olujni severozapadni vetar.

Od četvrtka do kraja perioda očekuje se pretežno sunčano vrene – jutra će biti prohladna, naročito u četvrtak i petak, a dnevne temperature u postepenom porastu, pa se za vikend i početkom naredne sedmice, od 20. do 23. septembra, ponovo očekuju vrednosti oko i malo iznad 30 stepeni Celzijusa.

Zajecaronline/tanjug/weather2umbrella/N.B

