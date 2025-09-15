Sutra nas očekuje sunčano i toplo vreme, temperatura do 30 stepeni

Sutra ujutro po pojedinim kotlinama očekuje se magla, a u toku dana biće pretežno sunčano i toplo uz slab i umeren južni i jugoistočni vetar, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Sredinom dana i posle podne u Vojvodini, a uveče i tokom noći i u ostalim krajevima naoblačenje s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Vetar će biti u skretanju na severozapadni i u pojačanju, u zoni fronta i pljuskova lokalno i sa kratkotrajnim udarima olujne jačine.

Najniža temperatura kretaće se od 7 do 17 stepeni, a najviša od 26 na severu Vojvodine do 33 stepena Celzijusa na jugu i istoku Srbije.

Sutra u Zaječaru prepodne sunčano, popodne sunčano i veoma toplo. Duvaće slab, jugoistočni vetar. Minimalna temperatura 17° C, maksimalna dnevna 30° C.

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 23. septembra, u sredu će biti promenljivo oblačno uz prestanak padavina, vetrovito i svežije, a duvaće umeren i jak, u planinskim predelima istočne Srbije povremeno i olujni severozapadni vetar.

Od četvrtka do kraja perioda očekuje se pretežno sunčano vrene – jutra će biti prohladna, naročito u četvrtak i petak, a dnevne temperature u postepenom porastu, pa se za vikend i početkom naredne sedmice, od 20. do 23. septembra, ponovo očekuju vrednosti oko i malo iznad 30 stepeni Celzijusa.

Zajecaronline/tanjug/weather2umbrella/N.B

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”…