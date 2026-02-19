SUTRA HLADNIJE: U Zaječaru velika verovatnoća za kišu!

U Srbiji će u petak, 20. februara biti oblačno i hladnije vreme, mestimično sa kišom, na visokim planinama sa snegom, dok se kasno posle podne i uveče uz pad temperature očekuje prelazak kiše u susnežicu i sneg, i to prvo na severu i zapadu, a zatim i u ostalim predelima uz lokalno formiranje manjeg snežnog pokrivača u nižim predelima severne i zapadne Srbije, odnosno povećanje u planinskim predelima, saopštio je danas Republički Hidrometeorološki Zavod.

Duvaće umeren i jak vetar, ujutru i pre podne južni i jugoistočni, a posle podne u skretanju na severozapadni i zapadni pravac, dok će temperature varirati od četiri do šest stepeni na severu i istoku do 14 stepeni na jugu zemlje.

Sutra, u Zaječaru, očekuje nas kišovito vreme, pa će planiranje aktivnosti na otvorenom biti otežano. Velika je verovatnoća za kišu, ali će padavine biti slabog intenziteta. Očekuju se manje promene temperature, sa maksimalnom temperaturom od hladnih 5°C i minimalnom od ledenih 1°C.

Od sredine naredne nedelje očekuje se suvo i toplije vreme sa sunčanim intervalima.

Zajecaronline.com/tanjug/aladin.info/N.B.

