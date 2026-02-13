SUSPENDOVAN DILAN OSETKOVSKI: Oglasio se KK Partizan!

Partizan se oglasio povodom odluke o suspenziji Dilana Osetkovskog.

Saopštenje prenosimo u celosti.

– KK Partizan je danas u prepodnevnim časovima primio službenu informaciju da je prema odluci španske antidoping agencije, Dilan Osetkovski suspendovan i da do daljneg nije u mogućnosti da se takmiči.

Ovu odluku, španska antidoping agencija je prosledila FIBA, koja je potom obavestila rukovodstva svih takmičenja.

Prošlog leta, KK Partizan je od strane istih institucija dobio potvrdu da je prethodni postupak okončan u korist igrača, što je Dilana i dovelo u Partizan. Na drugoj strani, o vođenju novog slučaja klub nije obavešten niti od jedne strane u postupku.

Ovo predstavlja novu situaciju za Klub koji momentalno ostaje bez mogućnosti da Dilan Osetkovski igra košarku. O daljim koracima u ovom slučaju, KK Partizan će se blagovremeno oglasiti – navedeno je u saopštenju.

Zajecaronline.com/24sedam/ N.B.

