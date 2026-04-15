Sunce uz oblake: Danas u Zaječaru prijatno prolećno vreme
U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, sa najnižom temperaturom od 7 do 12 stepeni, a najvišom od 18 do 23 stepena, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).
Lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom očekuje se uglavnom na zapadu, jugozapadu i jugu Srbije sa većom žestinom pojave sredinom dana i posle podne.
Vetar će biti slab do umeren, istočni i jugoistočni, u donjem Podunavlju i na istoku ujutro i pre podne umeren i jak.
U Zaječaru danas povremeno oblačno, ali generalno sunčano. Temperatura će se kretati od prijatnih 20°C do 8°C.
Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 22. aprila, očekuje se promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima i umereno toplo uz maksimalnu temperaturu u većini dana od 18 do 23 stepena.
Padavine će biti lokalna i kratkotrajna pojava, pljuskovitog karaktera i sa većom žestinom pojave sredinom dana i posle podne na zapadu i jugozapadu Srbije.
Početkom naredne sedmice očekuje se manji pad temperature i nestabilnije vreme.
Zajecaronline.com/tanjug/aladin.info
