Sunce uz oblake: Danas u Zaječaru prijatno prolećno vreme

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, sa najnižom temperaturom od 7 do 12 stepeni, a najvišom od 18 do 23 stepena, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom očekuje se uglavnom na zapadu, jugozapadu i jugu Srbije sa većom žestinom pojave sredinom dana i posle podne.

Vetar će biti slab do umeren, istočni i jugoistočni, u donjem Podunavlju i na istoku ujutro i pre podne umeren i jak.

U Zaječaru danas povremeno oblačno, ali generalno sunčano. Temperatura će se kretati od prijatnih 20°C do 8°C .

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 22. aprila, očekuje se promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima i umereno toplo uz maksimalnu temperaturu u većini dana od 18 do 23 stepena.

Padavine će biti lokalna i kratkotrajna pojava, pljuskovitog karaktera i sa većom žestinom pojave sredinom dana i posle podne na zapadu i jugozapadu Srbije.

Početkom naredne sedmice očekuje se manji pad temperature i nestabilnije vreme.

Zajecaronline.com/tanjug/aladin.info

