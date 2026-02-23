Sunce je granulo – zavrnite rukave: Evo šta možete saditi u februaru

Februar je mesec u kojem se, ako vremenski uslovi dozvoljavaju, mogu započeti radovi u bašti i setva određenih vrsta povrća. Zbog nestabilnog vremena i mogućih padavina, preporučuje se da se sačeka da zemlja bude dovoljno suva za obradu.

U prvoj polovini februara setva se može obavljati u toploj leji, plasteniku, stakleniku ili zatvorenom prostoru, a mogu se sejati paradajz, paprika, keleraba i kupus.

U bašti na otvorenom tokom druge dekade februara priprema se zemljište za ranu setvu, uklanja zimski malč, dodaje kompost i zemlja se ostavlja da se zagreje.

U februaru se mogu sejati i povrtarske kulture koje dobro podnose niske temperature, poput crnog i belog luka, zelene salate, peršuna, šargarepe, rotkvica, spanaća, graška i paškanata.

Rana setva je posebno važna za biljke kao što su grašak, spanać, luk i rotkvica jer mogu klijati i na temperaturama od tri do pet stepeni.

Zajecaronline/Najzena.alo.rs/ N.B.

