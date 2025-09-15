Sunčano i toplo danas u Zaječaru, temperatura do 27 stepeni

U Srbiji će danas na severu i zapadu, posle umereno oblačnog jutra tokom dana biti pretežno sunčano, sa najvišom temperaturom do 27 stepeni.

U ostalom delu zemlje ujutro i pre podne umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabom kišom, dok će od sredine dana biti suvo uz postepeno razvedravanje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Vetar će biti slab i umeren, ujutro i pre podne severozapadni, posle podne južni i jugoistočni, dok će se jutarnja temperatura kretati od 12 do 16 stepeni, a najviša dnevna od 23 stepena do 27 stepeni.

U Zaječaru danas sunčano. Duvaće slab, severni vetar. Minimalna temperatura 15° C, maksimalna dnevna 27° C.

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 22. septembra, u utorak pre podne i sredinom dana na severu i zapadu, a do kraja dana i tokom noći ka sredi i u ostalim krajevima očekuje se prolazno naoblačenje, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Narednih dana biće pretežno sunčano uz slab i umeren razvoj dnevne oblačnosti i porast temperature, pa se u većini mesta od četvrtka ponovo očekuje oko 30 stepeni.

Zajecaronline/tanjug/weather2umbrella/N.B.

