Sunčano i prijatno u Zaječaru: Danas do 23 stepena uz tek poneki oblak

U Srbiji se danas očekuje promenljivo oblačno vreme u većini mesta sa sunčanim intervalima, a samo će sredinom dana i posle podne ponegde na zapadu, jugozapadu i jugu Srbije uslediti lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i umeren, severni i severoistočni vetar. Jutarnja temperatura biće od 7 do 11 stepeni, a najviša dnevna od 20 do 24 stepena.

U Zaječaru nas danas očekuje pretežno sunčano vreme, uz malu mogućnost pojave razbacanih oblaka. Temperatura će se kretati od maksimalnih 23°C do minimalnih 9°C .

Početkom naredne sedmice očekuje se manji pad temperature i nestabilnije vreme mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom u celoj zemlji.

Zajecaronline/tanjug/aladin.info

