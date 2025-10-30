SUNČANI UDAR POGODIO ZEMLJU Počela slaba magnetna oluja!

Na Zemlji je počela slaba magnetna oluja zbog udara koronalne rupe na Sunce, saopštila je Laboratorija za solarnu astronomiju Instituta za istraživanje svemira i Institut za solarno-zemaljsku fiziku Ruske akademije nauka.

“Prvobitno se očekivalo da današnji poremećaji budu umereni i do sada su u skladu sa prognozom. Oluja je registrovana na niskom nivou G1 sa potencijalom za rast do najviše G2 (postoji pet gradacija na skali)”, navedeno je u saopštenju, preneo je Interfaks.

Prema rečima naučnika, ovo je već četvrta magnetna oluja u oktobru.

“Broj magnetnih oluja je povećan drugi mesec zaredom: prethodno se pet oluja dogodilo u septembru nakon pada krajem leta”, saopštila je laboratorija.

Oni su primetili da je povećanje geomagnetnih poremećaja povezano sa ulaskom Zemlje u zonu uticaja relativno male koronalne rupe na Suncu.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

SPEKTAKL U SKENDERIJI

Trio koji obećava Aca Lukas, Mira Škorić i Miroslav Ilić poznati su za stvaranje sjajne atmosfere. Po prvi put nastupiće zajedno na istoj bini! Kafanska noć u Skenderiji biće sve osim obične. Emotivna, energična, glasna i raspevana. Baš kakva i treba da bude!

Očekuje vas muzički spektakl koji briše granice između generacija i spaja sve koji znaju šta znači prava pesma. Zapevajte i vi 1. novembra. Biće ovo veče najvećih hitova i najveće žurke koja će dugo ostati u vašem sećanju! KARTE PRONAĐITE PUTEM OVOG LINKA.