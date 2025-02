Studenti posetili Vučića na radnom mestu! Predsednik se oglasio na Fejsbuku (VIDEO)

Studenti posetili Vučića na radnom mestu!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je jutros sa studentima koji su ga posetili na radnom mestu, a najveći deo razgovora bio je posvećen stambenim kreditima za mlade i studentskim školarinama.

“Uvek se radujem razgovoru sa mladima. Studente koji su me posetili na radnom mestu interesovalo je mnogo toga, od cene školarina i onoga što je država preuzela na sebe kako bi rasteretila roditelje, preko stambenih kredita za mlade, do svega što smo uradili u njihovim rodnim gradovima“, naveo je Vučić na Fejsbuk nalogu.

On je uz post objavio i snimak razgovora.

Među studentima koji su posetili Vučića na radnom mestu bili su oni koji studiraju ekonomiju, jedan na master studijama na Pravnom fakultetu i studentkinja koja je na master studijama u zdravstvu.

Studenti su u razgovoru izrazili nadu da će im biti omogućeno da se što pre vrate nastavi i obavezama na fakultetima i da će uspeti da nadoknade propušteno.

Vučić je pitao studente šta je to što bi oni menjali u zemlji, šta bi želeli da bude drugačije. Oni su kao prioritet istakli školarine, kao i da treba promeniti sadržaj udžbenika u školama.

Vučić je rekao da će biti donet zakon tako da će školarine za studente biti mnogo manje. Dodao je da to država preuzima na sebe, a ne fakulteti.

Kada je reč o udžbenicima za škole, Vučić je rekao da je štampanjem raznovrsnih udžbenika nedovoljno jasno postavljeno šta je to što želimo od dece.

”Možda da vratimo na Zavod za udžbenike kao nekada ranije. To bi možda bila dobra ideja”, rekao je Vučić.

Studenti su kao jednu od najznačajnijih stvari istakli projekat za kredite za kupovinu stana za mlade. Vučić je rekao da svi treba da se prijave i da je to najbolji put da dođu do stana, kao i da je to jeftinije i za roditelje koji žele da im pomognu.

Krediti za stanove dugoročan strateški projekat Srbije

Istakao je da je to istorijski jedan od najvažnijih projekata koji pruža priliku mladima da se sa 25 ili 26 godina osamostale, umesto u 35. i 36.godini.

”I dobijate mnogo lakšu priliku nego što su imali svi ranije. Onda je to nama i pola generacije koju dobijamo u smislu nataliteta, dobijanja dece, ali i u ekonomskom smislu. Mnogo nada polažemo u to. To što smo rekli prvo da rešimo 6.000 mladih, da ljudi vide da to ide, srećan sam da to odmah podižemo na 50.000, da probamo da rešimo što je moguće veći broj takvih slučajeva”, rekao je Vučić.

Jedan od studenata sugerisao je da bi trebalo više informisati javnost o tom projektu.

Vučić je rekao da će, kada zakon bude donet, ljudi shvatiti da je to stvarno urađeno. Da nema veze sa protestima ili nečim drugim, već da je to dugoročni u strateški projekat za Srbiju.

Kako je poručio, kada vide da su se prvi mladi uselili u stanove i ostali će tražiti te kredite.

”A mi smo omogućili sada, čak i ako nemate posao, ali ćemo da tražimo da u roku od dve godine napravite i da počnete da radite kao mladi. Da onaj ko ima 20 godina i hoće da studira može da aplicira, da dobije, a da obezbedimo finansiranje. Tako da mnogo verujemo u to”, rekao je Vučić.

Dodao je da od programa stambenih kredita za mlade ne postoji povoljnija varijanta bilo gde u stvetu da mladi dođu do svog stana.

Studenti su na kraju razgovara pitali predsednika da li, s obzirom na obaveze, ima slobodnog vremena za neki hobi. Predsednik je poručio da voli da gleda sport i da ponekad ode na utakmice reprezentacije ili Crvene zvezde.

ZaječarOnline/Tanjug/O.B.