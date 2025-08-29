Studenti i profesori RGF-a posetili Srbija Ziđin Koper!

Ova poseta pružila je svima njima priliku da teorijska znanja povežu sa praktičnim iskustvima u rudarskoj industriji, sa posebnim akcentom na zaštitu životne sredine i održivi razvoj.

Reč je o dvadeset studenata treće i četvrte godine, ali i master studija ove visokoškolske ustanove, koji su u društvu domaćina razgledali dispečerski centar rudnika Veliki Krivelj, jezero “Robule“ i baštu ruža u ogranku TIR.

Studenti i profesori Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu posetili su u sklopu praktične nastave koja je obavezna na Katedri “inženjerstvo zaštite životne sredine” rudarska i metalurška postrojenja u Srbija Ziđin Koper-u.

Zajecaronline/fb/Serbia Zijin Copper DOO Bor /N.B.

