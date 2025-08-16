”Ford” je najpre udario u automobil ”iveko”, pa ”audi” čeono u ”ford”. Prema nezvaničnim informacijama, sedam osoba je povređeno u ovoj saobraćajnoj nesreći.

Svi povređeni su odmah prevezeni u zaječarski Zdravstveni centar, od kojih je jedna osoba (33) zbrinuta na Odeljenju intenzivne nege sa teškim telesnim povredama. Nekoliko osoba je upućeno na kućno lečenje, dok su, prema nepotvrđenim podacima, dve osobe upućene na dalje lečenje u niški Klinički centar.

Intervenisali su policija, dva vozila Hitne pomoći i vatrogasci-spasioci.

STRAVIČNA NESREĆA KOD ZAJEČARA! Poginuo mladić (22), 7 povređeno!

Po završetku uviđaja, oko 9 sati saobraćaj na ovoj deonici puta je ponovo uspostavljen, a po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva naložena je obdukcija.

Zajecaronline.com/Informer/I.R.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

Local culture