Strah kod Zaječara: „Mlada u belom” ponovo se pojavila, vozači zaobilaze put!

Na putu između Zaječara i Knjaževca ponovo se pojavila misteriozna žena u belom, figura koja godinama plaši vozače i meštane. Noću luta pored puta u beloj venčanici, a oni koji je sretnu kažu da im prizor ledi krv u žilama.

Jedan od očevidaca, Marko iz sela kod Zaječara, tvrdi da je nedavno imao jeziv susret:

– Vraćao sam se kući oko ponoći. Kod starog mosta stajala je žena u venčanici, potpuno bela, samo je nepomično gledala u mene. Srce mi je tuklo kao ludo, nisam mogao ni da dišem. Prošao sam polako i nisam smeo ponovo da je pogledam. Kad sam stigao kući, danima nisam mogao da spavam – ispričao je još u šoku.

Marko priznaje da od tog trenutka više nikad ne vozi sam noću, a uveren je da takvo ukazanje ne može doneti ništa dobro.

Priče o „mladoj u belom“ u ovom kraju prepričavaju se decenijama. Legende govore o nesrećnoj ljubavi, izdaji ili duši koja nikada nije pronašla mir. Iako nauka nema objašnjenje, svedoci su uvereni da prizor nije obična halucinacija, već znak nečeg mnogo dubljeg i mračnijeg.

U poslednje vreme viđenja postaju sve češća, pa meštani izbegavaju delove puta gde se ona navodno pojavljuje. Neki kažu da je dovoljno da je samo ugledate – i nevolje kreću same od sebe.

Da li je „mlada u belom“ samo legenda ili nešto stvarno? Odgovor niko ne zna, ali jedno je sigurno – noćni put između Zaječara i Knjaževca više nikome ne deluje bezazleno.

Zajecaronline/Alo/N.B.

