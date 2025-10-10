Stojković: Znamo važnost meča protiv Albanije!

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković rekao je danas da on i njegovi igrači znaju važnost meča protiv Albanije i dodao da su očekivanja da “orlovi” pobede.

Srbija u Leskovcu dočekuje Albaniju u subotu od 20.45 časova u verovatno presudnom meču za plasman u baraž za Svetsko prvenstvo.

“Očekuje nas težak meč, sportski rival je izuzetno dobra ekipa. Očekivanja su da pobedimo. Ovo je jedna od najvažnijih, ako ne i najvažnija utakmica za plasman u grupi. Znamo važnost meča i u tom smislu se pripremamo. Ono što je bitno, igrači su mirni i koncentrisani. Dočekujemo meč spremni i da obradujemo naciju pobedom”, rekao je Stojković na današnjoj konferenciji za medije.

Albanija je druga na tabeli Grupe K sa osam bodova, ali iz pet odigranih utakmica, Srbija je treća sa sedam iz četiri meča.

Engleska je neprikosnoveni lider grupe sa maksimalnih 15 bodova iz pet utakmica.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

