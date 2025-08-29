Stojković objavio spisak fudbalera za septembar!

Selektor Srbije Dragan Stojković objavio je spisak fudbalera na koje će računati za septembarske mečeve kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. godine protiv Letonije i Engleske.

Na spisku su golmani: Đorđe Petrović, Veljko Ilić, Dragan Rosić, defanzivci: Miloš Veljković, Nikola Milenković, Srđan Babić, Strahinja Pavlović, Strahinja Eraković, Aleksa Terzić, Nemanja Stojić, Kosta Nedeljković.

Pozvani su i vezisti: Saša Lukić, Nemanja Maksimović, Nemanja Gudelj, Lazar Samardžić, Filip Kostić, Veljko Birmančević, Andrija Živković, Ivan Ilić, Uroš Račić, Ognjen Ugrešić, Aleksandar Katai, kao i napadači: Dušan Vlahović, Luka Jović, Aleksandar Mitrović, Nikola Štulić.

Sa šireg spiska objavljenog pre desetak dana otpali su Vanja Milinković Savić, Jan Karlo Simić i Stefan Mitrović.

Reprezentacija Srbije biće na okupu od ponedeljka, 1. septembra u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi.

Srbija 6. septembra gostuje Letoniji u Rigi, a tri dana kasnije na stadionu “Rajko Mitić” dočekuje lidera grupe Englesku.

Na tabeli Grupe K Engleska je prva sa devet bodova iz tri meča.

Albanija je druga sa pet bodova iz četiri utakmice. Srbija je trenutno treća sa četiri boda iz dva meča.

Letonija takođe ima četiri boda, ali iz tri meča, dok je poslednja Andora koja nema bod iz četiri utakmice.

Direktan plasman na Mondijal obezbediće samo pobednik grupe, drugoplasirana selekcija će u baraž.

Zajecaronline/tanjug/N.B

