Stižu topli dani i lepo vreme – evo koje biljke je najbolje saditi u martu!

Mart predstavlja idealan trenutak za početak radova u bašti, jer se zemlja postepeno zagreva, a biljke imaju dovoljno vremena da razviju snažan koren pre dolaska toplijih dana.

Pravovremena sadnja u ovom periodu obezbeđuje bogato cvetanje i dobar rod tokom proleća i leta.

Od ukrasnog bilja, preporučuje se sadnja lala i zumbula, ukoliko to nije urađeno na jesen, dok je forzicija savršen izbor za unošenje prvih jarkih boja u dvorište.

Neven, viole i maćuhice dobro podnose niže temperature i mogu se sejati već sada, dok se petunije i begonije najpre uzgajaju u zatvorenom prostoru, pa se napolje iznose tek kada prođe opasnost od mraza.

Mart je povoljan i za sadnju bobičastog voća poput jagoda, malina i kupina, jer će se biljke do leta dobro ukoreniti. Grašak se seje do sredine meseca i obogaćuje zemljište azotom, dok se među povrćem otpornim na hladnoću mogu saditi crni luk, rotkvice, spanać i šargarepa čim temperatura tla blago poraste.

Za uspešan uzgoj preporučuje se i prirodno đubrenje korom banane, koja je bogata hranljivim materijama, kao i postepeno privikavanje rasada na spoljašnje uslove, kako bi se izbegao temperaturni šok. Uz malo truda, bašta ili terasa već u maju mogu postati prava mala oaza.

Zajecaronline.com/Najzena.alo.rs/N.B.

