STIŽU HLADNI DANI Sačuvajte cveće na vreme!

Kako dolaze hladni meseci, vlasnici biljaka na terasama i u baštama često se pitaju kada je pravo vreme da ih unesu unutra. Cvećar Nenad Radović otkriva kako da sačuvate svoje biljke tokom jeseni i zime.

Muškatle su veoma otporne, pa ih u slučaju kratkotrajnog hladnog vremena dovoljno je samo prekriti dok ne stignu jači mrazevi. Kada nastupi prava zima, biljke treba orezati skoro do same saksije i držati u sobi, zalivajući ih jednom u 15 dana, kako bi bile spremne za narednu sezonu.

Ovaj postupak važi i za druge biljke, poput lavandi, živih ograda i ruža stablašica.

Kada uđu u fazu mirovanja, potrebno ih je orezati, jer će naredne sezone biti gušće i kompaktnije.

Novembar i prva polovina decembra, dok nema mrazeva, idealni su za sadnju lavandi, ruzmarina, živih ograda, ruža stablašica, pa čak i jesenjih hrizantema.

Zajecaronline/Najzena.alo/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Legenda domaće muzičke scene, Miroslav Ilić , nastupio je prethodne godine 10. i 11. decembra pred publikom u Plavoj dvorani. Gde je, osim što je slavio pedeset godina uspešne karijere, obeležio i svoj rođendan.

Oba koncerta, koja su apsolutno bila rasprodata. Dokaz su veličine ovog neponovljivog pevača, čija muzika i danas vlada scenom. A publika je imala priliku da uživa u pesmama koje su zauvek postale evergreeni naših prostora.