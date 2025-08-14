Starinski trik koji poboljšava ukus mlevenog mesa!
Postoji mnogo načina da mleveno meso bude sočno i ukusno, a domaćice često imaju svoje male tajne – neki dodaju puter, krompir ili skrob.
Međutim, postoji još jedan jednostavan i jeftin trik koji može značajno poboljšati ukus jela poput ćufti, faširanih šnicli ili punjenih paprika – dodavanje svinjske masti.
Svinjska mast ne samo da poboljšava kvalitet mesa već mu daje i posebnu aromu, pa jela postaju sočnija i bogatijeg ukusa. Najbolje je koristiti svežu mast, koju skidate sa mesa prilikom pečenja ili prženja, zatim odvajate u kese i čuvate u zamrzivaču. Kada vam zatreba, mast prvo sameljete i dodate u smesu od mlevenog mesa.
Ukoliko nemate svežu mast, možete koristiti i kupovnu varijantu namenjenu za kuvanje. Ovaj trik funkcioniše ne samo sa jelima od mlevenog mesa već i, na primer, kod pripreme ribljih kotleta, kojima takođe može dodati sočnost i bolji ukus.
Zajecaronline.com/najzena/N.B.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!
Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.
Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…
Dodaj komentar