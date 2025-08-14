Izdvajamo Vesti zanimljivosti

Starinski trik koji poboljšava ukus mlevenog mesa!

14.08.2025.
foto:pixabay

Postoji mnogo načina da mleveno meso bude sočno i ukusno, a domaćice često imaju svoje male tajne – neki dodaju puter, krompir ili skrob.

Međutim, postoji još jedan jednostavan i jeftin trik koji može značajno poboljšati ukus jela poput ćufti, faširanih šnicli ili punjenih paprika – dodavanje svinjske masti.

Svinjska mast ne samo da poboljšava kvalitet mesa već mu daje i posebnu aromu, pa jela postaju sočnija i bogatijeg ukusa. Najbolje je koristiti svežu mast, koju skidate sa mesa prilikom pečenja ili prženja, zatim odvajate u kese i čuvate u zamrzivaču. Kada vam zatreba, mast prvo sameljete i dodate u smesu od mlevenog mesa.

Ukoliko nemate svežu mast, možete koristiti i kupovnu varijantu namenjenu za kuvanje. Ovaj trik funkcioniše ne samo sa jelima od mlevenog mesa već i, na primer, kod pripreme ribljih kotleta, kojima takođe može dodati sočnost i bolji ukus.

Foto Zajecaronline

