STANKOVIĆ PRED UTAKMICU: ”Odmorili smo se i spremili za ono što nas čeka”

Stanje u ekipi je veoma dobro. Odmorili smo se i spremili za ono što nas čeka u narednom periodu. Sada nam je raspored takav da igramo na sedam dana. Svi su dobro i sada je samo na meni da izaberem ko će da igra, rekao je trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković uoči utakmice protiv IMT-a.

Zvezda gostuje IMT-u danas od 17 sati u Loznici u 27. kolu Superlige.

“Mi igramo naše utakmice, želimo da budemo mi i nijednog trenutka ne želimo da odustanemo od onoga što nam treba. Idemo na pobedu u svakoj utakmici i maksimalno poštujemo sve protivnike. Da li je razlika u bodovima, deset, sedam ili pet bodova, to nas ne zanima. Samo nas zanima da mi budemo pravi”, istakao je Stanković.

Zajecaronline/Tanjug

