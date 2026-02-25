STANKOVIĆ PRED REVANŠ: ”Očekujem da Lil bude direktniji i ofanzivniji”

Trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković izjavio je danas pred revanš meč Lige Evrope protiv Lila da očekuje težu utakmicu nego u Francuskoj i dodao da je “crveno-belima” potrebno strpljenje kako bi prošli u osminu finala takmičenja.

Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće sutra od 18.45 časova Lil u revanš meču plej-ofa za plasman u osminu finala Lige Evrope. “Crveno-beli” su pre šest dana u gostima pobedili Lil rezultatom 1:0.

“Meni ne bi bilo iznenađenje da sutrašnja utakmica bude još teža nego prva. Očekujem da Lil bude direktniji i ofanzivniji. Oni su dobra ekipa, strašno dobra ekipa, a mi smo odgovorili trčanjem, snagom i verom da možemo da napravimo nešto. Očekujem da budu direktniji. Potrebno nam strpljenje, stadion koji ima strpljenje. Grešićemo, grešiće i oni i branićemo se kao i oni. Treba nam 12. igrač, ako pogrešimo, idemo dalje. Hoće li nas pritisnuti, da, biće momenata kada ćemo morati da trpimo i bićemo kompaktni. Treba nam još jača podrška, igramo na prolaz”, rekao je Stanković na konferenciji za novinare.

On je naveo da ima 21 igrača koji konkurišu za sutrašnju utakmicu i da su svi spremni osim kapitena “crveno-belih” Mirka Ivanića.

“Klub je uradio sve da budemo u mogućnosti da igramo u ritmu nedelja-sreda. Da se ne žalimo što imamo utakmicu više. Voleo bih da je cele godine taj intenzitet. Za to se radi i živi. Uprava je to uradila uz mnogo poteškoća, priča se kako ćemo, pa lako – zajedno. Imam roster koji smo zajedno proširili sa klubom i upravom i na meni je da nađem formule da bude svako u top formi. Svako se oseća standardno. To mora da bude imperativ, da se svako oseti važnim”, izjavio je trener Crvene zvezde.

Zajecaronline.com/Tanjug/N.B.

