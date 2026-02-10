Stanković najavljuje izmene u sastavu za Budućnost – Zvezda spremna za osminu finala Kupa Srbije!

Trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković oglasio se uoči meča protiv Budućnosti iz Dobanovaca u Kupu Srbije.

“Sigurno da svako želi da se dokaže protiv Zvezde i ti momci su zaslužili da im Zvezda dođe u goste ulaskom u osminu finala. Biće veoma važno da se što brže adaptiramo. Teren je isti i za njih i za nas, tako da što brža adaptacija, jak odnos, da se “slomi” protivnik što pre i da idemo dalje“, izjavio je Stanković, preneo je sajt kluba.

Fudbaleri Crvene zvezde će sutra od 13 časova gostovati ekipi Budućnosti u Dobanovcima a Stanković je govorio i o zdravstvenom biltenu tima.

“Tebo Učena se vratio da trenira normalno. Jedini koji je van stroja je Mirko Ivanić. Nastavljamo da pratimo njegov oporavak. Teška sezona za njega što se tiče tih sitnih povreda, koje se na kraju spoje u jedan komplet, dođu na naplatu. Imaćemo strpljenja sa njim, kad god se vrati on je dobrodošao”, dodao je trener Zvezde.

Stanković najavljuje izmene u sastavu za Budućnost

“Sigurno da će biti dosta rotacija. Svi rade dobro i zaslužuju da igraju, ali i dalje važi pravilo od UEFA i FIFA, da mogu deset igrača i jedan golman. Sigurno da ćemo izrotirati i da će mnogo momaka dobiti priliku da igra”, izjavio je Stanković.

On je prokomentarisao gust raspored koji je pred “crveno-belima”.

“Takav je raspored. Adaptacija je važna, a ako pogledamo Evropu, recite mi ligu gde se ne igra na tri dana. Ljudi imaju po osam, devet utakmica mesečno. Svi jedva čekaju tu reprezentativnu pauzu. Oni koji nisu reprezentativci dobro im dođe, oni koji jesu nastavljaju da igraju. Tako da u jednoj godini ako si na visokom nivou nemaš odmor. O tome ne razmišljamo, spremni smo da igramo na svaka tri dana i tako će i biti” , zaključio je Stanković.

