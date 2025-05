ŠTA SE KRIJE IZA SLIKE NA KOJOJ SVETI ĐORĐE UBIJA AŽDAJU?

Đurđevdan je jedna od najvećih slava kod nas.

Mnogi se pitaju kakva je simbolika ikone, odnosno ikone u kojoj Sveti Đorđe ubija aždaju. Iza ovoga se ne krije samo obična bajka.

“Sveti Georgije, ili Sveti Đorđe, poznat je po slici na konju dok ubija aždaju. Iza te slike ne stoji bajka, već snažna poruka. Taj zmaj nije stvorenje iz mašte, već sve ono što nas sputava — strah, nepravda, slabost. A Sveti Đorđe je simbol vere i hrabrosti da se to pobedi. Đurđevdan je dan kada se ljudi vraćaju sebi. Kada se okupljaju, kite kuće zelenilom. Izlaze iz kuća kao da prvi put udišu punim plućima. Nije samo verski, ni samo porodični. To je praznik snage, čistog početka i onog osećaja kad znaš da možeš sve ispočetka, ali ovaj put bolje. Zato se ne zaboravlja. Zato se slavi s dušom”, piše u opisu profila naše medijske kuće na društvenih mrežama.

Prema predanju, ovaj svetitelj zaštitnik profesija, organizacija i bolesnika, rođen je između 275 i 280. godine u maloazijskoj oblasti Kapadokiji, u bogatoj i uglednoj hrišćanskoj porodici.

Kad mu je otac postradao kao hrišćanin, majka se preselila u Palestinu, gde je dečak odrastao.

Već u 20. godini dospeo je do čina tribuna u službi cara Dioklecijana. U to vreme car je započeo veliki progon hrišćana, a Đorđe je stupio pred cara i rekao da je i on hrišćanin.

Time je započelo njegovo stradanje za veru. Tamnica i strašna mučenja nisu ga pokolebali. On se neprestano molio Bogu i Bog ga je isceljivao i spasavao smrti.

Zajecaronline.com V.M./Hypetv.rs