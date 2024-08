Šta PODZNAK govori o VAMA? Dešava se da ima JAČI UTICAJ OD ZNAKA

Šta PODZNAK govori o VAMA?

Mnogo puta tokom razgovora, ljudi međusobno razmenjuju iskustva kako njihov podznak utiče na njih.

Podznak je astrološki znak koji se u momentu rođenja osobe nalazio na istočnoj strani horzonta.

Ujedno ovo je vrh prve kuće u natalnoj karti. Kod ljudi opisuje originalnost, identitet, ali i integrisanost.

On je nit koja povezuje faktore nasleđa i sredine, dok razmeštaj planeta i znakova u kojima se one nalaze, upotpunjuje genetske informacije. Uz to ima i velikki uticaj na karakter osobe.

Šta PODZNAK govori o vama?

Ponekada može imati veći uticaj od samog znaka.

PODZNAK OVAN

Vaš samouveren nastup odmah se primećuje, baš kao i spontanost i duhovitost. Iako ste pod uticajem vladara vašeg podznaka, Marsa, planete akcije, nestrpljivi i brzopleti, ipak delujete dostojanstveno. Hod vam je odlučan, a glava ponosno uzdignuta. Puni ste entuzijazma i volite da se dokazujete jer uvek imate neki cilj pred sobom. Stisak ruke vam je čvrst, a sagovornika gledate pravo u oči. Ukoliko vam nešto nije jasno, upadate mu u reč, bez izvinjenja.

PODZNAK BIK

Prodoran pogled vaših, najčešće izražajnih očiju, lepa kosa i prijatna boja glasa ponekad govore više od vaših reči. Pod uticajem vladara podznaka, Venere, planete lepote i šarma, zračite šarmom i seksepilom, pa ne možete da ostanete neprimećeni. Znate da istaknete svoje ženstvene atribute. Pokreti su vam usporeni, lagani, zavodljivi, a sklonost preterivanju primećuje se i u vašem stilu oblačenja i načinu na koji se krećete.

PODZNAK BLIZANAC

Uglavnom ste vitke građe, lepih šaka i nogu, koje nikada ne miruju. Vašim podznakom upravlja Merkur, planeta komunikacije i informacija, stoga ste stalno u pokretu i uvek tamo gde se nešto događa. Komunikativni ste, druželjubivi, često gestikulirate dok pričate nešto. Cupkate nogom ispod stola, dok pogledom prelećete po prostoriji i sve primećujete. Znatiželjni ste, veseli i duhoviti, s vama u društvu nikada nije dosadno. Mladoliki ste, pa je teško proceniti vaše godine.

Rođeni u podznaku Raka

Plenite specifičnom mešavinom šarma, nežnosti i jakih emocija koje stidljivo pokazujete. Ako ste dama, važno je u kojem znaku vam se nalazi Mesec, vladar podznaka u Raku. Ako je u Blizancima, vitki ste i okretni, a ukoliko je u Lavu, krasi vas lepa kosa. S podznakom u Raku, uglavnom ste prepoznatljivi po lepoj kosi i grudima. Često menjate raspoloženja i nikada se ne zna kako ćete reagovati. Lako se uvredite i brzo eksplodirate.

Rođeni u podznaku Lava

Dostojanstvenim, samouverenim držanjem i otmenom pojavom uvek privlačite pažnju, gde god se pojavili. Vaš hod je ponosan, a visoko uzdignuta glava uokvirena najčešće talasastom kosom. Volite da brinete o svom telu, kondiciji, garderobi, što nije čudno kada se zna da vašim podznakom upravlja Sunce, simbol vitalnosti. Uvek ste sređeni i našminkani, s naglaskom na usnama. Nastup vam je i pompezan i detinjast u isto vreme, pa ne možete da ostanete neprimećeni.

Rođeni u podznaku Device

Pod uticajem vladara vašeg podznaka, Merkura, simbola komunikacije, i vi ste kao i oni koji imaju podznak u Blizancima mladoliki, šarmantni i duhoviti i, samo na prvi pogled, suzdržani. Kada se raspričate, ne umete da stanete. Stalo vam je da ostavite dobar utisak, pogotovo ukoliko ste dama. Iako više volite neobavezan stil oblačenja, uvek delujete otmeno. Vaš prodoran pogled često govori više od reči.

Rođeni u podznaku Vage

Iako delujete suzdržano, čak pomalo hladno, znate kako da se svidite drugima. Druželjubivi ste i veoma šarmantni, što je za očekivati s obzirom na to da vašim podznakom upravlja Venera, simbol šarma i lepote. Plenite prefinjenim manirima, ljubaznošću i diplomatskim stavom, svakom znate da ugodite. Vodite brigu o svom izgledu, uvek ste doterani i znate kako da istaknete svoje atribute. Posebno brinete o kosi, a do poznih godina zadržavate mladački izgle.

Rođeni u podznaku Škorpije

Tajanstveni ste i prilično zatvoreni, nije vas lako “pročitati”. Šta god da obučete delujete harizmatično, nikada ne možete da ostanete neprimećeni jer vašim podznakom upravlja Pluton, planeta koja simbolizuje seksualnost, moć i harizmu. Pod uticajem ste i erotičnog Marsa, pa kao magnet privlačite suprotni pol. Na ovalnom licu dominiraju izražajne oči ukrašene gustim trepavicama ispod markantnih obrva. Ima nečeg opasnog u vama, a izraz vašeg lica retko otkriva o čemu razmišljate.

Rođeni u podznaku Strelca

Gde god da se pojavite, vi dominirate, ako ne pojavom, onda duhovitošću. Zračite vedrinom i bezbrižnošću, vrlo ste društveni i volite da budete primećeni. U toku ste svih zbivanja, volite sportski stil oblačenja i dugo zadržavate mladalački izgled. Privlačite pažnju svojim lepo definisanim nogama i kosom. Vašim podznakom upravlja Jupiter, planeta ekspanzije, pa često preterujete, od zdravog, sportskog načina života do uživanja u porocima.

Šta PODZNAK govori o vama?

Rođeni u podznaku Vodolije

Zbog specifičnog, intrigantnog šarma, privlačite pažnju suprotnog pola, ali vi uživate u tome da budete primećeni. Druželjubivi ste i prijateljski nastrojeni. Pod uticajem vladara vašeg podznaka, Urana, planete novosti i promena, uvek ste u trendu, naročito po pitanju garderobe i tehnike. Vašim podznakom upravlja i Saturn, simbol discipline i strogoće, zbog kojeg delujete staloženo i hladnokrvno.

Rođeni u podznaku Riba

Harizmatični ste i prefinjeni, a mladolik izgled uspevate da zadržite sve do poznih godina. Imate lepu kosu, grudi i noge, atribute, koje uvek volite da istaknete. Pogledom koji mnogo toga skriva intrigirate suprotni pol. Pravi ste umetnički tip, volite poeziju, slikarstvo i muziku, i o tome rado pričate, što je sasvim normalno kada se zna da vašim podznakom upravlja Neptun, planeta koji simbolizuje umetnost, inspiraciju, nadahnuće, lepotu. Iako volite da jedete, ipak, vodite brigu o broju kalorija koje unosite.

ZaječarOnline/Hypetv.rs/O.B.