“ŠTA MISLITE O OPOZICIONIM KANDIDATIMA U ZAJEČARU?” Građani svojim mišljenjem rekli sve! (VIDEO)

“ŠTA MISLITE O OPOZICIONIM KANDIDATIMA U ZAJEČARU?” Građani svojim mišljenjem rekli sve!

Preko jedne Instagram stranice pokrenuta je anketa na ulicama Zaječara pod nazivom “ŠTA MISLITE O OPOZICIONIM KANDIDATIMA U ZAJEČARU?”

Narod je jasno i glasno rekao svoje mišljenje, a mi vam to prenosimo u celosti:

– Žuti su bili. Pokazali su svoje – rekao je stariji gospodin.

– 2013. godine smo ih skidali ovde u Parlamentu, tako da ni Dragan Đilas uopšte nisu pogodni za ovaj grad – rekao je momak.

– Zamajavaju narod, ali mislim da nemaju šanse nikakve – rekla je gospođa.

– To je neka neutažena žeđ za moći. Šta drugo? – rekao je muškarac.

– Ova opozicija, oni su sve anonimusi. Uz svo poštovanje – rekao je još jedan stariji gospodin.

– Svako od nas gleda da se ne vraća u prošlost, nego gledamo u budućnost – rekla je jedna gospođa.

– Gradsku politiku grada Zaječara znam i kada si ti slab, ti onda znaš uvek da kriviš drugog – rekao je stariji gospodin.

– Za to sam da sve liste opozicione ugase – rekao je jedan muškarac.

